Bremen

Selke zu Hopp-Beleidigungen: Direkt durchgreifen

02.03.2020, 16:43 Uhr | dpa

Werder Bremens Angreifer Davie Selke hat gefordert, bei Beleidigungen in Fußball-Stadien nicht lange mit Konsequenzen zu warten. "Man sollte versuchen, direkt durchzugreifen. Dann verkürzt man es, wenn man klare Kante zeigt", sagte Selke am Montag in Bremen. Der 25 Jahre alte Stürmer spielte vier Jahre in der Jugend von 1899 Hoffenheim und kennt Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp daher. "Während dieser Zeit habe ich gesehen, was Dietmar Hopp für ein toller Mensch ist und was er der Region gebracht hat", sagte Selke. Hopp war am Wochenende in mehreren Bundesliga-Stadien beleidigt worden.