Bremen

Autofahrer verletzt Fußgänger tödlich und flüchtet

11.03.2020, 10:27 Uhr | dpa

Ein angetrunkener Autofahrer hat in Bremen einen Fußgänger tödlich verletzt und dann Fahrerflucht begangen. Der 23-Jährige sei aber gestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen ihn werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Den Angaben nach überquerte der 60 Jahre alte Fußgänger am Dienstagabend eine Straße im Zentrum der Hansestadt. Der Fahrer habe ihn mit seinem schweren Wagen frontal erfasst und sei dann von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fußgänger starb im Krankenhaus. Der geflüchtete Autofahrer wurde nach einer großangelegten Fahndung gestoppt, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemtest ergab mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut. Der Mann wurde festgenommen.