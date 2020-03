Bremen

Bremen kritisiert Vorpreschen bei Ausgangsbeschränkungen

20.03.2020, 17:15 Uhr | dpa

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat die von Bayern angekündigte weitreichenden Ausgangsbeschränkungen kritisiert. "Man muss genau hinschauen, ob man mit Begriffen wie Ausgangssperre symbolisch Politik macht. Wir müssen mit allem, was wir haben, das Coronavirus, aber nicht unser Grundrecht bekämpfen", sagte er am Freitag vor Journalisten in Bremen.

Zur Eindämmung des Coronavirus gelten in Bayern von diesem Samstag an weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist dann nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder Arzt- und Apothekenbesuche.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) betonte, er hoffe, dass eine Ausgangssperre vermieden werden könne, weil dies neue Probleme mit sich bringe. Der Begriff sei dramatischer, aber inhaltlich würde sich zur jetzigen Situation wenig ändern. Beide Politiker verwiesen darauf, dass in Bremen Menschenversammlungen bereits verboten seien. Dies sei kein Appell, sondern verpflichtend.

Das öffentliche Leben sei weitgehend runtergefahren und die Menschen hielten sich weitgehend an die Auflagen. Es müsse aber weiter möglich sein, zur Arbeit oder zum Einkaufen zu gehen, alleine oder zu zweit spazieren zu gehen, den Nahverkehr zu nutzen und zum Arzt zu gehen. "Dies muss es auf Dauer unbedingt geben", betonte Bovenschulte.