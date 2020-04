Bremen

Mann wegen Totschlags vor Gericht

09.04.2020

Ein Mann steht von Donnerstag (15.00 Uhr) an wegen Totschlags vor dem Landgericht in Bremen. Der Angeklagte soll zwischen dem 9. und 10. September 2019 in seiner Wohnung in Bremen einen Mann erschossen und die Leiche seines Opfers anschließend zerstückelt haben. Für den Prozess sind insgesamt 13 Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte nach dieser Planung am 24. Juni gesprochen werden. (Az.: 280JS60535/19)