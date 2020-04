Bremen

Bremen: Mehr Coronavirus-Fälle bei Beschäftigten Klinik

09.04.2020, 17:31 Uhr | dpa

Im Bremer Klinikum Links der Weser sind seit Mitte März 32 Beschäftigte positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Die ersten Infektionen seien in der Woche vom 9. bis 15. März aufgetreten, das Infektionsgeschehen setze sich aber bis in die aktuelle Woche fort, teilten die Bremer Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit.

Betroffen waren verschiedene Klinikstationen, wie Bereiche der Kardiologie, der Geburtshilfe und der Inneren Medizin. Dort sei Personal eingesetzt gewesen, das im Nachhinein positiv getestet worden sei, hieß es. Entlassene Patientinnen und Patienten dieser Stationen müssen eine 14-tägige häusliche Quarantäne einhalten.

Trotz verstärkter Vorsorge und erhöhter Sicherheitsmaßnahmen könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es auch Ansteckungen innerhalb der Klinik gegeben habe. Begründete Vermutungen gebe es bei bis zu acht Patientinnen und Patienten sowie auch bei Beschäftigten. Das Gesundheitsamt überprüfe weitere mögliche Infektionsketten.