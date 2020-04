Bremen

Bovenschulte: Keine schnelle Rückkehr zum Normalzustand

14.04.2020, 14:26 Uhr | dpa

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte hat vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise vor erhöhten Erwartungen gewarnt. "Eine kurzfristige Rückkehr zum normalen Zustand kann es nicht geben", sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Bremen. Je nach Bereich könne dies Wochen und Monate dauern. Wegen der immensen gesellschaftlichen Bedeutung stünden zunächst die Bereiche Schulen und Kitas sowie Einzelhandel im Zentrum der Diskussion.

Bei den Beratungen am Mittwoch gehe es darum, bundesweit eine möglichst einheitliche Linie zu finden. Bovenschulte verwies auf den deutlichen Rückgang des Infektionsgeschehens. Dies sei auf die erlassenen Maßnahmen, vor allem aber auf das überwiegend sehr disziplinierte Verhalten der Bürger zurückzuführen. "Ohne die Einsicht in die Notwendigkeit, das eigene Verhalten zu ändern, hätte keine Maßnahme des Staates ziehen können", sagte Bovenschulte.

Trotz der massiven Einschnitte für Unternehmen und Arbeitnehmer finde aber kein Abwägen zwischen Wirtschaft und Gesundheit statt: "Gesundheit und Schutz des Lebens haben für uns Priorität", sagte er. Allerdings müssten sich die Maßnahmen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit messen lassen.

Im Bundesland Bremen sind mit Stand Montagnachmittag 489 Coronavirus-Infizierungsfälle bestätigt, davon 463 in der Stadt Bremen und 26 in Bremerhaven. Die Zahl der nach einer Infektion Verstorbenen liegt nach Behördenangaben bei insgesamt 20.