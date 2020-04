Bremen

Ladenöffnung mit Auflagen zum Schutz vor Corona

20.04.2020, 12:34 Uhr | dpa

Erstmals seit mehreren Wochen haben am Montag in Niedersachsen und Bremen zahlreiche Geschäfte die Türen wieder für ihre Kunden aufgemacht. "Vor allem für Geschäfte, die auf stationäre Umsätze angewiesen sind, ist das deutlich mehr als eine Atempause", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack, der dpa. Viele Einzelhändler hätte die Lager und die Verkaufsflächen voll. "Die freuen sich natürlich, dass sie wieder an den Start gehen können."

Wegen der Corona-Krise war auch die Buchhandlung Storm in Bremen seit 18. März für Kundschaft im Geschäft geschlossen. Am Montag war die Ladentür wieder offen. "Wir zählen die Kunden anhand von Papier-Einkaufstüten", sagte Inhaberin Alexandra Rempe. Das System ist einfach: An einem Holzständer hängen vor der Eingangstür zwölf Tüten. Sind die weg, dann müssen die Kunden solange warten, bis wieder neue kommen. So wird die Maximal-Zahl von zwölf Kunden und drei Beschäftigten auf der 250 Quadratmeter großen Verkaufsfläche eingehalten.