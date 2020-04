Bremen

Mann bei Feuer in Bremen-Ostertor schwer verletzt

21.04.2020, 06:46 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einem alten Haus in Bremen ist ein Mann schwer verletzt worden. Mehrere Menschen wählten am frühen Montagabend in Ostertor den Notruf und berichteten, dass eine Erdgeschosswohnung und sogar die Haustür des Hauses brenne, sagte ein Feuerwehrsprecher. Knapp 50 Einsatzkräfte rückten aus. Die meisten Bewohner hätten sich zu dem Zeitpunkt ins Freie gerettet. Einen 54-Jährigen barg die Feuerwehr schwer verletzt über Leitern aus einer der oberen Wohnungen, wie der Sprecher sagte. Nach gut drei Stunden waren die Flammen gelöscht. Das Haus war zunächst unbewohnbar. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar.