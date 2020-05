Bremen

Bremens Bürgermeister gibt Regierungserklärung zur Krise ab

13.05.2020, 03:17 Uhr | dpa

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) in der Bürgerschaft eine aktuelle Lageeinschätzung zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie ab. In seiner Regierungserklärung wird er auch auf das vom Senat bereits geschnürte Maßnahmenpaket von insgesamt 1,2 Milliarden Euro eingehen, über das die Bürgerschaft voraussichtlich nächste Woche im Rahmen der Haushaltsdebatte entscheidet. Es wird erwartet, dass er auch seine Forderung nach einem Lastenausgleich unterstreicht. Es ist Bovenschultes zweite Regierungserklärung zur Corona-Krise. Das Landesparlament tagt aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen erneut in der Messehalle 7. Dort sind die Abgeordnetentische mit entsprechendem Abstand aufgestellt. Die Sitzung wird live im Internet übertragen.