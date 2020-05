Bremen

"Huckepack"-Bilderbuchpreis für "Adrian hat gar kein Pferd"

15.05.2020, 09:34 Uhr | dpa

Die US-Amerikannerinnen Marcy Campbell und Corinna Luyken erhalten für ihr Bilderbuch "Adrian hat gar kein Pferd" den "Huckepack"-Preis 2020. Das teilten das Bremer Institut für Bilderbuchforschung (BIBF) und die Phantastische Bibliothek in Wetzlar am Freitag mit, die die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung jährlich vergeben. Das Buch zeige, wie wichtig Träume im Leben seien, aber auch, wie wichtig es sei, zwischen Träumen und Lügen zu unterscheiden, hieß es in der Jury-Begründung.

Der 40-seitige Bilderbuch (Originaltitel: "Adrian Simcox does not have a horse") erzählt die Geschichte des Jungen Adrian, der aus armen und tristen Verhältnissen stammt und sich mit einem Phantasie-Pferd in eine glücklichere Welt denkt. Mit seiner ständigen Erzählungen geht er Mitschülerin Zoe ziemlich auf die Nerven. Aber mit ihrer Mutter entdeckt Zoe, wie wichtig das Pferd für Adrian ist.

Die Jury prüfte insgesamt 373 Titel, auf die Shortlist schafften es elf. Der Preis wurde erstmals 2016 vergeben. Er soll nach Angaben der Organisatoren Bilderbücher würdigen, die nicht nur durch ihr Zusammenspiel von Text und Bild überzeugen, sondern darüber hinaus in besonderer Weise geeignet sind, Kinder im Rahmen des Vorlesens emotional zu stärken.