Bremen

Bovenschulte: Geisterspiele weiter "problematisches Signal"

18.05.2020, 21:25 Uhr | dpa

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte sieht die Fortsetzung der Bundesliga-Saison während der Corona-Pandemie weiterhin sehr kritisch. Er sei zwar froh über den reibungslosen Verlauf dieses Spieltags, sagte der SPD-Politiker am Montagabend in der TV-Sendung "ARD Extra". "Aber es bleibt das ganz problematische Signal an die Öffentlichkeit: Wir predigen überall "Abstand halten", im Kindergarten, in der Schule, in den Gaststätten. Und dann lassen wir sportliche Großereignisse zu, bei denen es zum Programm gehört, dass sich 22 Menschen auf die Pelle rücken. Und zwar nicht aus zwei Haushalten, sondern aus 22 verschiedenen Haushalten."

Anders als seine Ministerpräsidenten-Kollegen aus Sachsen und Niedersachsen kann sich Bovenschulte auch nicht vorstellen, dass ab September in der Bundesliga wieder mit Zuschauern gespielt wird. "Bisher haben wir gesagt: Wir lassen in Deutschland keine Großveranstaltungen bis zum 31. August zu. Und da finde ich es relativ kühn, jetzt schon darüber nachzudenken, dass man im September wieder Spiele mit möglicherweise mehreren tausend Zuschauern veranstaltet", sagte der 54-Jährige. "Wir müssen uns doch jetzt erstmal angucken, wie sich die Situation weiter entwickelt."