Bremen

Eventim legt Quartalszahlen vor: Corona-Einbruch seit März

20.05.2020, 04:27 Uhr | dpa

Die Corona-Pandemie hat das Geschäft des Ticket- und Eventkonzerns Eventim nach einem guten Jahresstart seit Mitte März still gelegt. Wegen der geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz sind Großveranstaltungen wie Musikfestivals und Konzerte untersagt, in Deutschland zunächst bis zum 31. August. Heute legt das börsennotierte Unternehmen Quartalszahlen für die Zeit von Januar bis März 2020 vor. Es wird damit gerechnet, dass der coronabedingte Lockdown in der Live-Entertainment-Branche auch die Drei-Monats-Bilanz des weltweit tätigen Konzerns verhagelt hat.

2020 will Eventim keine Dividende auszahlen. Von Mitte März bis 31. August 2020 sind mehr als 80 000 Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden, für die Eventim Tickets verkauft hatte.