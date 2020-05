Bremen

Bremens Linken-Fraktionschefin an Covid-19 erkrankt

27.05.2020, 19:56 Uhr | dpa

Die Chefin der Linksfraktion in der Bremischen Bürgerschaft, Sofia Leonidakis, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies bestätigte die 36-Jährige dem "Weser-Kurier" auf Anfrage. Demnach hatte Leonidakis deutliche Krankheitssymptome, ist aber auf dem Weg der Besserung. "Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen", sagte sie der Zeitung. Linken-Fraktionssprecher Tim Ruland sagte am Mittwoch der dpa, dass sich einige Fraktionsmitglieder in freiwillige Selbstisolation begeben hätten. Quarantäne habe das Gesundheitsamt für sie aber nicht angeordnet. Politiker anderer Parteien der Bürgerschaft seien nicht betroffen. Wo sich Leonidakis angesteckt haben könnte, konnte der Sprecher nicht sagen.