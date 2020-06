Bremen

Rewe wehrt sich gegen Corona-Auflage: Kritik von Mäurer

24.06.2020, 17:39 Uhr | dpa

Der Lebensmittelkonzern Rewe geht gerichtlich gegen das von Bremen erlassene Teilverbot eines Außerhausverkaufs von Alkohol vor und hat sich damit heftige Kritik von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) eingehandelt. Das Verwaltungsgericht bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Eilantrag des Unternehmens, das sich damit gegen ein räumlich und zeitlich begrenztes Verbot eines Außerhausverkaufs von Alkohol wehrt. Hintergrund der Anordnung waren zunehmende Verstöße gegen die Corona-Kontaktregeln an Feier-Hotspots. Von Rewe gab es am Mittwoch zunächst auf eine dpa-Anfrage über den Eilantrag noch keine Antwort.

"Der Konzern, zu dem bundesweit mehrere Tausend Filialen gehören, scheint in diesem Punkt jedes Maß und Mitte verloren zu haben", kritisierte Mäurer, der mit "völligem Unverständnis" auf das Vorgehen von Rewe reagierte. In Bremen seien aktuell gerade mal zwei Filialen für anderthalb beziehungsweise zwei Stunden an den Wochenenden betroffen. "Diese Maßnahme wird für das Unternehmen wohl kaum existenzbedrohend sein", so Mäurer. Er erwarte, dass auch ein Unternehmen wie Rewe, das bislang keine Einschränkungen durch das Virus habe hinnehmen müssen, seinen Teil zur lokalen Corona-Bekämpfung beitrage.

Das Teilverbot gilt an Wochenenden jeweils freitags und samstags sowie an Vorabenden von Feiertagen von 22.00 Uhr an. Betroffen sind drei sogenannte Hotspots am Weserufer (Schlachte), im Kneipenviertel ("Viertel") und im Bereich des Hauptbahnhofes. An diesen traditionelle Treffpunkten junger Leute registrierten Ordnungsamt und Polizei an den vergangenen Wochenenden auf den Straßen Ansammlungen von Feiernden, die die Kontaktregeln nicht einhielten. Eine Entscheidung über den Eilantrag wird in dieser Woche oder Anfang nächster Woche erwartet.