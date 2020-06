Bremen

Bovenschulte vor Werder-Spiel: "Mir geht die Düse 1:10"

27.06.2020, 11:22 Uhr | dpa

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) blickt mit großer Anspannung auf das Abstiegsendspiel von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr). "Mir geht die Düse 1:10", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin schon ganz schön angespannt." Andererseits bleibe er Optimist. "Mein Leitspruch ist ja: Durch Aufgeben hat noch keiner gewonnen. Und daran halte ich mich natürlich auch in der jetzigen Situation." Ein Abstieg Werder Bremens würde mit Sicherheit nichts Gutes für die Stadt und die Region bedeuten, sagte der 54-Jährige. Aber daran wolle er noch nicht denken. "Erst mal will ich jetzt, dass wir am Samstag gewinnen und den Klassenerhalt schaffen. Und dann erübrigen sich auch solche Gedankenspiele."