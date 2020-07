Bremen

Werder-Fans feiern Klassenerhalt in letzter Sekunde

06.07.2020, 22:57 Uhr | dpa

Fans von Werder Bremen haben den Klassenerhalt ihrer Mannschaft in Bremen mit Hupkonzerten, lauten Gesängen und Feuerwerksböllern gefeiert. "Nie mehr Zweite Liga", sangen die Anhänger vor den Kneipen unweit des Weserstadions, wo bei den beiden Toren für Werder im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Heidenheim die Stadion-Sirene ertönte. Werder sicherte sich am Montagabend in einer Zitterpartie mit einem 2:2 (1:0) beim Tabellendritten der Zweiten Liga den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Am heimischen Stadion hatten die Fans schon vor der Partie Transparente mit der Aufschrift "Wir sind bei Euch" und "Ihr schafft das!" aufgehängt.