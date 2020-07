Bremen

Bremer Kunsthalle zeigt Quarantäne-Kunst in Ausstellung

07.07.2020, 12:43 Uhr | dpa

In der Corona-Krise haben Menschen weltweit berühmte Kunstwerke nachgestellt und auf sozialen Medien wie Instagram veröffentlicht. Die Kunsthalle in Bremen zeigt von diesem Mittwoch an 77 solcher Fotos in der Ausstellung "Und jetzt Du! Kunstwerke in Quarantäne nachgestellt". Die Bilder wurden nach einem Aufruf des Museums eingereicht und stellen Gemälde, Skulpturen, zeitgenössische Installationen und Arbeiten auf Papier aus unterschiedlichen Jahrhunderten nach. "Das Besondere ist, welche unglaubliche Fantasie die Teilnehmer entwickelt haben", sagte der Direktor der Kunsthalle Christoph Grunenberg am Dienstag. Nachgestellt wurden Werke etwa von Albrecht Dürer, Caspar David Friedrich, Claude Monet, Paula Modersohn-Becker und Pipilotti Rist.