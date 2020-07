Bremen

IG Metall ruft zum Protest gegen Stellenabbau bei Airbus auf

08.07.2020, 07:05 Uhr | dpa

Gegen den drohenden Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus will die IG Metall heute in Bremen protestieren. Bundesweit soll es an allen Airbus-Standorten Demonstrationen geben, wie die Gewerkschaft mitteilte. Sollten die Pläne der Arbeitgeberseite umgesetzt werden, wäre Bremen besonders stark von Stellenstreichungen betroffen, hieß es: "Insgesamt könnte dem Airbus-Standort Bremen mit über 5000 Beschäftigten in den nächsten zwei Jahren ein Personalabbau von etwa 1000 Beschäftigten drohen." Aus Sicht von Betriebsräten und IG Metall wären solche Kürzungen verantwortungslos und zukunftsgefährdend.