Bremen

Werder einen Tag eher ins Trainingslager nach Österreich

31.07.2020, 17:01 Uhr | dpa

Werder Bremen wird einen Tag früher als geplant ins Trainingslager nach Österreich aufbrechen. Die Norddeutschen reisen nun schon am Freitag, 14. August, gegen Abend nach Zell am Ziller, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. Dadurch gewinnen die Bremer einen kompletten Trainingstag. Trainer Florian Kohfeldt bereitet seine Mannschaft bis zum 25. August in Österreich auf die neue Saison vor. Geplant sind auch zwei Testspiele gegen den Linzer ASK (19. August) und Austria Lustenau (24. August).