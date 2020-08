Hannover

Sonniges Wochenende mit bis zu 36 Grad im Emsland

08.08.2020, 08:17 Uhr | dpa

Ein sonniges Wochenende mit Temperaturen weit über 30 Grad, viel Sonne und wenig Wind steht bevor. "Der Samstag wird sehr warm, besonders im südlichen Niedersachsen. Im Emsland sind bis zu 36 Grad möglich", sagte Meteorologin Franka Nawrath vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Südosten werden Höchstwerte um die 35 Grad erwartet, an der Elbe 33 Grad und auf den Ostfriesischen Inseln 27 Grad.

Am Sonntag kühlt es an den meisten Orten ab - allerdings nur leicht. Der Meteorologin zufolge im Schnitt um ein bis zwei Grad. Fürs Emsland bedeutet das maximal 34 Grad. In Bremen kann es noch bis zu 33 Grad warm werden, im Raum Göttingen um die 35 Grad. Die niedrigsten Temperaturen soll es auf den Inseln mit rund 22 Grad geben.