Bremen

Bremer Senat berät über Bußgeld für Maskenverweigerer

25.08.2020, 01:35 Uhr | dpa

Der Bremer Senat will heute bei seiner Sitzung über die Einführung eines Bußgeldes für Verstöße gegen die Maskenpflicht entscheiden. Geplant ist, derartiges Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften künftig als Ordnungswidrigkeit einzustufen. Der Bußgeldrahmen soll zwischen 50 und 150 Euro liegen. Inhaltlich finde Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Vorschlag des Innensenators Ulrich Mäurer (beide SPD) richtig, dass Maskenverweigerer in besagtem Situationen mit einem Bußgeld rechnen müssen, hieß es aus dem Rathaus. In Niedersachsen gibt es die Möglichkeit schon länger. Die Bußgelder für Maskenverweigerer sollen aber angehoben werden.