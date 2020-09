Bremen

Bußgelder: 2500 Euro für Maskenverweigerer binnen zehn Tagen

07.09.2020, 17:17 Uhr | dpa

Das Bremer Ordnungsamt hat in den ersten zehn Tagen seit Inkrafttreten einer neuen Bußgeldregelung für Maskenverweigerer in Bus und Bahnen Verwarngelder von insgesamt 2500 Euro kassiert. Zwar habe der überwiegende Teil der Fahrgäste eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. "Dennoch gab es immer noch uneinsichtige Personen, die sich einer Maske komplett verweigerten", teilte die Innenbehörde am Montag mit. Die Bußgeldregelung trat am 27. August in Bremen in Kraft.

Rund 50 Personen mussten den Angaben zufolge ein Bußgeld von 50 Euro zahlen und das Fahrzeug an der nächsten Haltestelle verlassen. 30 weitere Personen erhielten eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. In 39 Fällen hätten die Fahrgäste ein Attest vorzeigen können. "Im Großen und Ganzen können wir bislang zufrieden sein. Die meisten Menschen verhalten sich kooperativ und rücksichtsvoll", sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).