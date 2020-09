Bremen

Deutsche Kindergeldstiftung vergibt Preise von 50 000 Euro

10.09.2020, 09:17 Uhr | dpa

Im zehnten Jahr ihres Bestehens hat die Deutsche Kindergeldstiftung Bremen Preisgelder von insgesamt 50 000 Euro an fünf Projekte der Kinder- und Jugendarbeit im Bundesland Bremen vergeben. Der Sonderpreis von 30 000 Euro für einen Zeitraum von drei Jahren ging an das virtuelle "Bremer Literaturhaus (virt.)" für das Projekt "Das fliegende Klassenzimmer" in Bremen-Nord. Es sieht von 2021 bis 2023 ein umfassendes Literatur-Vermittlungsangebot von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe vor.

Weitere Preisgelder erhielten die Ökologiestation Bremen für das Projekt "Dünen-Kinder erleben Natur", das Bürgerzentrum Neue Vahr e.V. für das Projekt "Trau Dich!", das Kinder- und Jugendhaus der Naturfreundejugend Bremen für das Projekt "Essen für Alle - Hinterhofakustik" sowie der Bremerhavener Verein Rückenwind für Leher Kinder für das Projekt "Mit Kopf und Hand".

Insgesamt hatten sich 62 Projekte um die Preise beworben. Die Deutsche Kindergeldstiftung Bremen ist eine Initiative Bremer Bürgerinnen und Bürger zur Förderung von gemeinnützigen Projekten mit dem Ziel, mehr Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche herzustellen. In ihrem Jubiläumsjahr wolle die Stiftung mit ihrem Preis einen Beitrag leisten, das große Engagement vieler Einrichtungen und Vereine für Kinder und Jugendliche mit einem besonderen Preis zu würdigen, hieß es.