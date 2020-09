Bremen

Brand in Nebengebäude von Bremer Klinik

18.09.2020, 22:36 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Nebengebäude des Klinikums Bremen-Ost hat am Freitagabend mindestens ein Mensch eine Rauchvergiftung erlitten. Die Einsatzkräfte retteten mehrere Personen aus dem Gebäude, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Der Brand in einem Zimmer war am Abend bereits gelöscht, es liefen weitere Maßnahmen, um das Gebäude zu entrauchen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sei vor Ort. Weitere Details waren zunächst unklar.