Bremen

Amateurfußball in Bremen bis zum 16. November ausgesetzt

27.10.2020, 21:27 Uhr | dpa

Der Amateurfußball in Bremen wird wegen der Corona-Pandemie vorerst bis zum 16. November ausgesetzt. Das gab der Fußball-Verband des kleinsten deutschen Bundeslandes am Dienstagabend nach mehreren Videokonferenzen mit seinen Vereinen bekannt.

"Die derzeit hohe Ansteckungsdynamik in Bremen hat dazu geführt, dass manche Spieler und Spielerinnen sich fernab des Spielfeldes ebenfalls infiziert haben oder aber als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Die Vereine haben sich daher auf eine weitere Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 16. November verständigt", heißt es in der Mitteilung. "Auch der Kreis Bremerhaven, der derzeit nicht als sogenanntes Risikogebiet eingestuft ist, hat sich dafür entschieden, diese Regelung für den Spielbetrieb auf Kreisebene zu übernehmen."

Ob die Saison nach dem 16. November fortgesetzt wird oder weiter ausgesetzt bleibt, entscheidet der Verbandsbeirat des Bremer Fußball-Verbands (BFV). Diesem Gremium gehören mehrheitlich die Vertreter der Bremer Vereine an.