Bremen

Alkoholverkaufsverbot in bestimmten Stadtgebieten in Bremen

01.11.2020, 13:43 Uhr | dpa

Der Außerhaus-Verkauf von alkoholischen Getränken bleibt auch ab der kommenden Woche in bestimmten Gebieten in der Bremer Innenstadt verboten. Dies gelte sowohl für die ohnehin für den Verzehr vor Ort geschlossenen Gastronomien, als auch für Kioske und Lebensmittelmärkte ab 22 Uhr, teilte der Senat der Stadt am Sonntag mit. Die Regelung gelte für den Bereich der Flaniermeile "Schlachte" und des Szenestadtteils "Viertel".

Auch die Maskenpflichtzonen in der Bremer Innenstadt sollen ab Montag weiter bestehen. Im Schnoorviertel und im Bereich der Böttcherstraße soll die auch an Sonntagen gelten. "Auch diese Teile der Fußgängerzone werden nicht nur an Wochentagen sondern gerade auch sonntags tagsüber stark frequentiert und der Mindestabstand ist nicht immer einzuhalten. Daher ist es wichtig und notwendig, dass die Menschen auch hier an sieben Tagen in der Woche eine Maske tragen", sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Alle Regelungen gelten bis Ende November.