Bremen

Bauarbeiter durchtrennt Stromkabel: Schwere Verletzungen

02.11.2020, 17:11 Uhr | dpa

Ein 31 Jahre alter Bauarbeiter hat beim Durchtrennen einer Stromleitung in Bremen schwere Brandverletzungen erlitten. Der Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 31-Jährige war den Angaben zufolge mit Elektroarbeiten an einem Haus in Schwachhausen beschäftigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennte er dabei versehentlich ein Starkstromkabel. Der Mann erlitt er einen Stromschlag. Er kam mit Brandverletzungen in eine Hamburger Spezialklinik. Die Ermittlungen dauern an.