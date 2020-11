Bremen

Henning Scherf muss auf das Umarmen verzichten

06.11.2020, 06:29 Uhr | dpa

Henning Scherf (82), ehemaliger Bürgermeister von Bremen, verzichtet wegen Corona auf das Umarmen fremder Leute. "Das ist eine bittere Erfahrung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der SPD-Regierungschef des Bundeslandes war bekannt dafür, dass er auch wildfremde Menschen freundlich in den Arm nahm. "Ich umarme gerne Menschen", sagt Scherf. "Aber das geht nun nicht, und ich halte es strikt ein."

Seiner Einschätzung nach sind alte Menschen in der zweiten Welle der Pandemie besser geschützt als in der ersten. Die Alten seien derzeit nicht die Hauptbetroffenen von Infektionen, sagt er. "Daraus schließe ich, dass alle, die mit Alten zu tun haben, sich darauf eingestellt haben und sorgfältig damit umgehen."

Scherf schreibt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt 2005 Bücher über das Altwerden und die wichtige Rolle der alten Generation in der Gesellschaft. Er wirbt für ein gemeinschaftliches Altwerden. Er und seine Frau Luise leben seit über 30 Jahren mit Freunden in einer Senioren-Wohngemeinschaft in Bremen.