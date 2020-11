Bremen

Trotz mehrerer Verletzungen: Keine "Panik" bei Werder Bremen

11.11.2020, 16:59 Uhr | dpa

Clemens Fritz will trotz schon wieder mehrerer Verletzungen bei Werder Bremen positiv bleiben und nicht an das Verletzungspech der vergangenen Spielzeit denken. "Es ist nicht so, dass wir in Schockstarre fallen und denken, es wird jetzt wieder so, wie in der vergangenen Saison", sagte der Leiter Profifußball des Bundesligisten am Mittwoch in einer Medienrunde. "Es ist nicht so, dass wir jetzt in Panik verfallen und denken: Oh Gott, jetzt bricht uns wieder die komplette Mannschaft weg."

Im für Freitag geplanten Testspiel gegen den FC St. Pauli muss Werder verletzungsbedingt unter anderen auf Torjäger Niclas Füllkrug, Verteidiger Milos Veljkovic und Mittelfeldspieler Maximlian Eggestein verzichten. Auch Angreifer Davie Selke und Defensivmann Felix Agu fehlten zuletzt. Selke soll diese Woche individuell trainieren, bei Agu sei noch unklar, ob er schon in dieser Woche wieder mit der Mannschaft üben könne. "Es ist wie im Haushalt: Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, kann es den Geschirrspüler auch direkt im Anschluss treffen. Dann muss man sich kurz schütteln und wieder positiv nach vorne schauen", sagte Fritz.

In der vergangenen Spielzeit hatte Werder großes Verletzungspech und musste vor allem in der ersten Saisonhälfte auf zahlreiche Stammspieler verzichten. Die Norddeutschen verhinderten erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim den Abstieg.