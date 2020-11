Bremen

Bremer Fernsehpreis 2020 wird virtuell verliehen

12.11.2020, 19:44 Uhr | dpa

Die Gewinner des Bremer Fernsehpreises 2020 werden am Freitag (ab 16.00 Uhr) in einer virtuellen Preisverleihung vorgestellt. Für den Regionalwettbewerb der ARD gingen in diesem Jahr insgesamt 151 Beiträge und Sendungen ein. Der Preis wird in sieben Kategorien vergeben.

Es gab 20 Nominierungen: Westdeutscher Rundfunk (5), Hessischer Rundfunk (4), Rundfunk Berlin-Brandenburg (3), Norddeutscher Rundfunk und Südwestrundfunk (je 2) sowie Bayerischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Radio Bremen und RTL (je 1).

Ausgezeichnet werden Beiträge in den Kategorien "Die beste Sendung", "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag", "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator", "Worauf wir besonders stolz sind", "Die beste Recherche", "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" und "Das beste regionale Digital-Projekt". Der Bremer Fernsehpreis wird mit Unterbrechungen seit 1974 vergeben.