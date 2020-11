Bremen

Bovenschulte: Beschlüsse über Corona-Maßnahmen nächste Woche

16.11.2020, 19:36 Uhr | dpa

Bund und Länder wollen erst in der kommenden Woche über weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie entscheiden. Das Treffen am Montag sei wie geplant eine Zwischenstation gewesen, bei der die bisherige Entwicklung evaluiert werden sollte. Nächsten Mittwoch sollten dann Beschlüsse bei einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz gefasst werden, die dann auch bis Ende des Jahres gelten sollten, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Bremen.