Weitere Straßen und Plätze: Bremen weitet Maskenpflicht aus

18.11.2020, 19:36 Uhr | dpa

In der Stadt Bremen muss von diesem Donnerstag an auf weiteren Straßen und Plätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte am Mittwoch: "Es geht kein Weg daran vorbei. Wir müssen diese Maßnahmen ergreifen. Sie tragen zum Schutz aller der Bürgerinnen und Bürger bei." Unter anderem besteht die Maskenpflicht jetzt auf dem Bahnhofsvorplatz von Bremen sowie in Teilen von Gröpelingen, Hemelingen und Vegesack.

Ausgenommen seien unter Sechsjährige sowie Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen könnten. Auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können auf dem Rad auf die Bedeckung verzichten. Das Land Bremen verzeichnete am Mittwoch 35 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 181,5 in der Stadt Bremen sowie bei 102,8 in Bremerhaven. Ab einem Wert von mehr als 50 gilt eine Region als Risikogebiet.