Bremen

Gericht entscheidet Kostenstreit bei "Gorch Fock"-Sanierung

20.11.2020, 01:27 Uhr | dpa

In einem millionenschweren Streit über Baukosten am Segelschulschiff "Gorch Fock" soll heute (9.00 Uhr) eine Entscheidung des Landgerichts Bremen fallen. Der Zivilprozess ist ein Nebenstrang in der langen und verwickelten Generalüberholung des Marineschiffs, bei der die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen sind.

Eine beteiligte Werft, die Bredo Dockgesellschaft in Bremerhaven, fordert 10,5 Millionen Euro für Arbeit, Material und Dockkosten. Beklagt ist der Bund, der jede Zahlung an den Subunternehmer ablehnt. Alle Rechnungen seien beim früheren Hauptauftragnehmer bezahlt worden, der mittlerweile insolventen Elsflether Werft. In der mündlichen Verhandlung im Juni schlug das Gericht einen Vergleich bei 2,35 Millionen Euro vor. Beide Seiten lehnten dies ab.

Von geplant 10 Millionen Euro haben sich die Kosten der Sanierung auf Kosten 135 Millionen Euro erhöht. Derzeit baut die Lürssen-Werft in Berne an der Unterweser an der "Gorch Fock". Sie soll Ende Mai 2021 wieder segeln. Die Marine bildet auf dem Dreimaster ihre Offiziersanwärterinnen und -Anwärter aus.