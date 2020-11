Hannover

Landtage diskutieren über neue Corona-Regeln

30.11.2020, 01:22 Uhr | dpa

Der niedersächsische Landtag und die Bremische Bürgerschaft diskutieren am Montag über die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. In Hannover will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Regierungserklärung abgeben. Anschließend erhält auch die Opposition das Wort. Grüne und FDP, die die erneute Corona-Sondersitzung mehrfach eingefordert hatten, wollen von der Regierung insbesondere eine Erklärung haben, wie die Betroffenen der pandemiebedingten Einschränkungen längerfristige Planungssicherheit erhalten sollen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) betonte, es sei wichtig, dass Senat und Parlament die Corona-Beschlüsse gemeinsam beraten.