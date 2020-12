Bremen

2:1 in Bremen: Aufsteiger VfB Stuttgart siegt bei Werder

06.12.2020, 17:32 Uhr | dpa

Aufsteiger VfB Stuttgart hat den SV Werder Bremen düpiert und seinen Höhenflug in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Der Neuling gewann am Sonntag im Weser-Stadion mit 2:1 (1:0) und kletterte dank des ersten Auswärtssieges der Saison auf den achten Tabellenplatz. Doppel-Torschütze Silas Wamangituka verwandelte in der 31. Minute einen Foulelfmeter und sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem zweiten Treffer für die Entscheidung. Davie Selke traf zum 1:2 (90.+3). Für Werder Bremen war es das siebte Bundesliga-Spiel in Serie ohne Sieg.