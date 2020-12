Bremen

Ein Verletzter bei Streit an Schule: SEK rückt an

08.12.2020, 12:28 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Bremer Polizei ist mit starken Kräften und einem Spezialeinsatzkommando (SEK) am Dienstagvormittag zu einer Schule in Bremen ausgerückt. Dort sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Schüler und einer weiteren Person gekommen, die leichte oberflächliche Schnittverletzungen erlitten habe, teilte die Polizei mit. Die Person sei medizinisch versorgt worden. Ob bei dem Streit ein Messer eingesetzt wurde, war zunächst unklar. Auch über den Hintergrund des Streits und das Alter des Schülers und des Verletzten gab es seitens der Polizei keine Angaben. Nach Zeugenberichten wurden die Schüler zeitweise aufgefordert, in den Klassenräumen zu bleiben.