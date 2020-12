Bremen

Radio Bremen: Ohne Beitragsplus fehlen 800 000 Euro im Monat

09.12.2020, 17:10 Uhr | dpa

Der kleinsten ARD-Sendeanstalt Radio Bremen würde bei einem Ausbleiben der von Sachsen-Anhalt blockierten Rundfunkgebührenanhebung von Januar an ein Betrag von rund 800 000 Euro im Monat entgehen. "Das ist Geld, welches wir zur Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages brauchen", sagte Intendantin Yvette Gerner am Mittwoch in Bremen. "Für Radio Bremen sind die Klagen gemeinsam mit den anderen Landesrundfunkanstalten in der ARD, des Deutschlandradios und des ZDF vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt unvermeidlich."

Sollte die Beitragserhöhung nicht kommen, würde sich das auf Radio Bremen zweifach auswirken. Einerseits stagnierten die Beitragseinnahmen, andererseits würde aber auch die Anpassung des millionenschweren ARD-internen Finanzausgleichs ausgesetzt, der für das föderale Rundfunksystem existenziell sei. Somit stehe Radio Bremen ab 2021 nicht der Finanzbedarf zur Verfügung, den die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) ermittelt habe und der zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags notwendig sei.

Der Fehlbetrag von monatlich 800 000 Euro - 9,6 Millionen Euro im Jahr - berücksichtigt beide Faktoren. Inklusive der nun blockierten Erhöhung um 86 Cent veranschlagt Radio Bremen für 2021 ein Beitragsvolumen von 44,2 Millionen Euro plus Finanzausgleich in Höhe von 49,8 Millionen Euro. Mit dem Finanzausgleich stützen finanzstärkere Länderanstalten die schwächeren, zu denen neben RB auch der Saarländische Rundfunk (SR) zählt. Am Donnerstag berät der RB-Rundfunkrat in öffentlicher Sitzung über den Wirtschaftsplan 2021.