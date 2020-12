Bremen

Werder ohne Selke zur "formstärksten Bundesliga-Mannschaft"

11.12.2020, 11:39 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Stürmer Davie Selke verzichten. Der frühere Leipziger habe "Probleme im Oberschenkel", teilte Bremens Trainer Florian Kohfeldt am Freitag mit. Eine genauere Diagnose soll durch weitere Untersuchungen erfolgen. "Er hätte sehr wahrscheinlich in Leipzig begonnen", sagte Kohfeldt.

Neben Selke fehlen den Hanseaten am Samstag zudem mit Niclas Füllkrug und Milot Rashica weitere Offensivkräfte. "Wir fahren trotzdem nach Leipzig mit dem Ziel zu punkten und am besten zu gewinnen", betonte Kohfeldt. In seinen Angriff mit den eher unerfahrenen Josh Sargent (20 Jahre), Tahith Chong (21) und Nick Woltemade (18) habe er dennoch das "vollste Vertrauen". "Wir werden eine gute Idee in Leipzig haben", sagte der Bremer Coach.

Großen Respekt besitzt Kohfeldt vor den Leipzigern. "Sie sind aktuell die formstärkste Bundesliga-Mannschaft", sagte der 38-Jährige über den Gegner. "Die ersten 25 Minuten am Dienstag gegen Manchester United waren beeindruckend." Allerdings gebe es auch für seine Mannschaft "Lösungsmöglichkeiten", merkte Kohfeldt an und erinnerte an das überraschende 1:1 der Bremer beim FC Bayern München vor gut drei Wochen. "Wir werden es wieder mit aller Leidenschaft probieren", sagte der Werder-Trainer.