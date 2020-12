Langenhagen

Deutlicher Passagier-Rückgang an den Airports

18.12.2020, 06:43 Uhr | dpa

Das Abflugterminal am Flughafen Hannover ist menschenleer. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Trotz einer leichten Erholung im Spätsommer ist die Zahl der Flugreisenden in Niedersachsen und Bremen dieses Jahr coronabedingt deutlich zurückgegangen. Bis Ende November lag das Minus beim Passagieraufkommen an den Flughäfen Hannover, Bremen und Münster/Osnabrück bei jeweils mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus Daten der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen vom Freitag hervor.

Den Angaben zufolge war der Passagierverkehr im Frühjahr bundesweit fast vollständig zum Erliegen gekommen. Die Reisebeschränkungen in der Corona-Krise hatten dazu geführt, dass kaum noch jemand in ein Flugzeug stieg. Von Juli bis Oktober verbesserten sich diese Zahlen aus Sicht der Airports etwas. Mit der zweiten Corona-Welle in Deutschland sank allerdings auch die Zahl der Passagiere wieder.

Die Monatszahlen für den November machen das Ausmaß der Flughafen-Misere deutlich: In Hannover, am größten Flughafen der Region, lag die Zahl der Passagiere mit rund 30 000 Reisenden um 92 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats. In Bremen mit knapp 12 700 Passagieren (minus 93 Prozent) und Münster mit rund 2500 Passagieren (minus 96 Prozent) war die Lage ähnlich dramatisch.

Der Rückgang hat schwere wirtschaftliche Folgen für Betreiber und Mitarbeiter. Hunderte Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt. Hannovers Flughafenchef Raoul Hille hatte für den HAJ zudem schon Ende August einen Verlust "in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe" für das Jahr 2020 prognostiziert.