Bremen

Bovenschulte: Krise kann Zukunftsprojekte beschleunigen

30.12.2020, 08:49 Uhr | dpa

Krisen sollten aus Sicht des Bremer Regierungschefs Andreas Bovenschulte (SPD) für positive Veränderungen genutzt werden. "Krisenbewältigung kann nicht bedeuten, genau den Zustand wie vor der Krise wiederherzustellen", sagte der Bürgermeister in einem Interview des "Weser Kuriers" (Mittwochsausgabe). "Wenn schon alles in Bewegung gerät, darf man nicht ängstlich sein, sondern muss Zukunftsprojekte unterstützen, die einen voranbringen."

Als Beispiel nannte er den Fortschritt bei der IT-Ausstattung der Schulen. Bremen stellt allen Schülerinnen und Schülern Tablets zur Verfügung. "Ohne die Pandemie hätten wir wohl nie den Elan aufgebracht, ein so großes Projekt so schnell in Angriff zu nehmen." Dem Bürgermeister zufolge hätte es ohne die Krise wahrscheinlich ein Fünfjahresprogramm gegeben.

Für die Zeit nach dem Ende der Corona-Krise forderte Bovenschulte erneut einen Lastenausgleich. "Unter der Pandemie leiden nicht alle Menschen gleich, einige trifft sie stärker, andere weniger stark", sagte er der Zeitung. "Es muss einen Ausgleich zwischen denen geben, die gut durch die Pandemie kommen, und jenen, denen es schlechter ergeht." Die Debatte darüber sollte im kommenden Jahr verstärkt geführt werden.