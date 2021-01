Hannover

Niedersachsen und Bremen feiern Silvester ruhiger als sonst

01.01.2021, 09:32 Uhr | dpa

Der Jahreswechsel ist in zahlreichen niedersächsischen Städten und in Bremen viel ruhiger als sonst verlaufen. Am Abend und bis nach Mitternacht gab es etwa in Hannover, Göttingen, Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und in der Stadt Bremen deutlich weniger Einsätze als in den Vorjahren, wie die örtlichen Polizeidienststellen berichteten.

"Es ist deutlich ruhiger als sonst", sagte ein Polizeisprecher in Hannover um 1 Uhr nachts. "In der Innenstadt ist so gut wie nichts los." Größere Einsätze gab es demnach nicht. Ähnlich äußerte sich ein diensthabender Polizist in Braunschweig. "Es ist eine sehr ruhige Nacht", sagte er. Ein Beamter in Göttingen sagte, die meisten Menschen hätten sich an die Regeln gehalten. "Wir können sehr zufrieden sein." Insgesamt sei die Silvesternacht viel ruhiger als in den Vorjahren".

Auch in Oldenburg registrierte die Polizei deutlich weniger Vorfälle als in den Vorjahren. Typische Silvestereinsätze etwa wegen Schlägereien auf Partys habe es nicht gegeben, hieß es. "Es ist deutlich weniger los als in den Vorjahren", sagte ein Polizist nach Mitternacht. In Osnabrück hatten die Beamten ebenfalls den Eindruck, dass sich die meisten Menschen an die Corona-Regeln hielten. Größere Einsätze gab es dort bis kurz nach Mitternacht nicht. Einen anderen Eindruck hatte die Polizei für Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel. Ein diensthabender Beamter sagte, es gebe ähnlich viele Einsätze wie in den Vorjahren. Große Vorfälle gab es aber auch in der Region nicht.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, durften sich in der Silvesternacht höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten und Kinder unter 14 Jahren treffen. Feuerwerk durfte nicht verkauft werden, das Zünden war vielerorts verboten. Vertreter von Polizei und Politik hatten die Menschen aufgerufen, sich an die Regeln zu halten und ein ruhiges Silvester im kleinsten Kreis zu feiern. Die Polizei hatte angekündigt, Verstöße gegen die Corona-Regeln konsequent zu ahnden.