Bremen

36-Jähriger verletzt 40-Jährigen mit Schreckschusspistole

03.01.2021, 11:04 Uhr | dpa

Ein 36-jähriger Mann hat bei einer Auseinandersetzung in Bremen-Osterholz mehrfach mit einer Schreckschusspistole auf einen 40 Jahre alten Mann geschossen. Der 40-Jährige erlitt mehrere Wunden und kam in eine Klinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Hintergründe der Auseinandersetzung am Samstag waren unklar. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 36-Jährigen am Tatort überwältigen und festnehmen.