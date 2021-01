Bremen

Zugbegleiter flieht zweimal vor aggressivem Fahrgast

07.01.2021, 18:51 Uhr | dpa

In einem Regionalzug nach Bremen hat ein 38-Jähriger den Zugbegleiter bedroht. Als der Mann ohne Ticket nachzahlen sollte, habe er gedroht, dem Bahnmitarbeiter "auf die Fresse" zu schlagen, teilte die Bundespolizei mit. Der Zugbegleiter zog sich für den Rest der Fahrt am Mittwochabend in einen anderen Waggon zurück und schloss die Verbindungstür.

Nach der Ankunft am Bremer Hauptbahnhof soll der Beschuldigte seine Drohung auf dem Bahnsteig wiederholt haben, so dass der Bahnmitarbeiter zurück in den Zug floh. Polizisten stellten die Identität des Mannes aus Achim fest. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.