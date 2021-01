Bremen

Bremer Künstler entwirft witzige Maschinen aus Papier

21.01.2021, 07:03 Uhr | dpa

Ein Bremer Künstler entwirft witzige Maschinen aus Papier und verkauft sie als Ausschneidebögen in Deutschland und der ganzen Welt. "Papier ist ein sehr vielseitiger Werkstoff", sagt Walter Ruffler (71). Der ehemalige Lehrer für Technisches Zeichnen hat unter anderem einen roten Drachen geschaffen, der mit den Flügeln schlägt. Ein Seemann schaukelt mit seinem Boot auf den Wellen, ein Motorradfahrer fährt über unebenes Gelände - und das alles aus dünnem Karton. Bewegt werden die Figuren durch eine ausgeklügelte Mechanik mit Kurbelantrieb. Ruffler sagte, er knüpfe mit seinen mechanischen Skulpturen an die Bastelbögen in der Mitte des 19. Jahrhunderts an.