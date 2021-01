Bremen

Bremen: Rot-Grün-Rot bekräftigt Ja zur Außenweservertiefung

27.01.2021, 11:58 Uhr | dpa

Die rot-grün-roten Regierungsfraktionen in Bremen haben sich einmütig hinter die geplante Vertiefung der Außenweser von der Nordsee bis Bremerhaven gestellt. Allerdings meldeten Grüne und Linke erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des vorgesehenen beschleunigten Verfahrens im Rahmen des sogenannten Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes an. Dadurch werde der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz und das Klagerecht von Umweltverbänden ausgehebelt, warnte die Grünen-Abgeordnete Sülmez Dogan am Mittwoch in der Bürgerschaft.

Hafen-Senatorin Claudia Schilling (SPD) betonte, der gesamte Senat stehe "ohne Wenn und Aber" hinter der Außenweservertiefung. Je schneller sie komme, desto besser. Die Häfen müssten wettbewerbsfähig und auch für die immer größer werdenden Containerschiffe anlaufbar bleiben. Vertreter aller Parteien verwiesen darauf, dass sich ihre Unterstützung ausschließlich auf die Außenweser und nicht auf die Unterweser von Bremerhaven bis ins niedersächsische Brake beziehe.

Im Koalitionsvertrag sei festgehalten, dass die Vertiefung der Unterweser nicht weiterverfolgt werde, weil der wirtschaftliche Nutzen die erwarteten negativen Folgen für die Ökologie und den Hochwasserschutz nicht aufwiege, erinnerte Dogan. Dem Land Niedersachsen ist vor allem an der Vertiefung der Unterweser gelegen. Die Diskussion bekam in der vorigen Woche eine neue Dynamik, nachdem die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt einen alten, nicht umsetzbaren Planfeststellungsbeschluss für die Außen- und Unterweser aufhob und den Weg für einen Neustart des Verfahrens freimachte.