Bremen

Verbraucherschützer melden erhöhten Beratungsbedarf

28.01.2021, 08:02 Uhr | dpa

Die Existenznot vieler Menschen in der Corona-Pandemie hat zu einer deutlich erhöhten Nachfrage nach Beratungen der Bremer Verbraucherzentrale geführt. Wie die Verbraucherschützer am Donnerstag mitteilten, wurde die Einrichtung in der Hansestadt im vergangenen Jahr für knapp 30 000 Beratungen angefragt. Das sei gut ein Drittel mehr als noch 2019. Neben Beratungen am Telefon oder per Mail hätten auch viele Bremer den persönlichen Kontakt gesucht.

Vor allem Existenznot treibe viele Menschen um, sagte die Vorständin der Bremer Verbraucherzentrale, Annabel Oelmann. "Sie sind zutiefst verunsichert und von Zukunftsängsten geplagt durch Kurzarbeit, Jobverlust und steigende Ausgaben". Zu Beginn der Pandemie habe es vor allem Nachfragen zu Stornierungen von Reisen gegeben. Die Verbraucherzentrale geht davon aus, dass die Nachfrage nach Beratungen wohl anhalten wird - auch, da eine mögliche Welle von Firmeninsolvenzen weitere Einkommensverluste für die Menschen bedeuten würde.