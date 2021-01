Bremen

Erste Raketenoberstufe der Ariane 6 vor Testzündung

29.01.2021, 10:17 Uhr | dpa

Die erste komplette Triebwerks-Oberstufe der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 ist von Bremen aus auf dem Weg zum Raumfahrt-Testzentrum nach Baden-Württemberg. Auf dem Prüfstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Lampoldshausen sollen die ersten Heißlauftests des Triebwerks erfolgen. Die Auslieferung sei ein wichtiger Schritt für die europäische Raumfahrt, teilte der für die Entwicklung der Ariane 6 verantwortliche Konzern ArianeGroup am Freitag mit.

Die vollständige Stufe ist mit zwei an das wiederzündbare Triebwerk angekoppelten Flüssigwasserstoff- und Flüssigsauerstoff-Tanks und sämtlichen Leitungen und Ventilen sowie den elektronischen und hydraulischen Kontroll- und Steuersystemen ausgestattet.

Das voll funktionsfähige Testmodell wird vom Werk in Bremen aus per Schiff die Weser abwärts in Richtung Nordsee über Rhein und Neckar und schließlich auf dem Landweg nach Lampoldshausen gebracht. Mit den für das zweite Quartal 2021 geplanten abschließenden Tests soll die Oberstufe als flugtauglich qualifiziert werden. Der Erstflug der Ariane 6 ist für das zweite Quartal 2022 geplant.