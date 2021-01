Bremen

Einsatz der Schalker Serdar und Raman im Pokal fraglich

30.01.2021, 19:11 Uhr | dpa

Der FC Schalke 04 bangt vor dem Achtelfinalspiel im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg am Mittwoch um die Einsätze von Suad Serdar und Benito Raman. Beide Fußball-Profis fehlten am Samstag beim 1:1 in der Bundesliga bei Werder Bremen wegen einer Erkältung. "Es ist kein Covid-Infekt, sondern eine Erkältung, das ist ganz wichtig", sagte Schalkes Trainer Christian Gross. "Ich kann noch nicht sagen, ob es bis zum Pokal reicht", sagte der Coach des Tabellenletzten.