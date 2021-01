Bremen

Mann stellt sich mit Messer vor Wohnhaus der Ex-Partnerin

31.01.2021, 11:02 Uhr | dpa

Zwei mit Messern bewaffnete Männer haben am Wochenende in Bremen Polizeieinsätze ausgelöst. Im Ortsteil Gröpelingen stellte sich ein 24-Jähriger am Sonntag nach Polizeiangaben mit einem Messer vor das Reihenhaus, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin lebt. Dann wollte er zu ihr in die Wohnung. Nachdem die Eingänge gesichert wurden, konnte der alkoholisierte Mann von den Beamten dazu bewegt werden, das Messer abzulegen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Im Ortsteil Grohn alarmierten Zeugen am Samstag die Polizei, als ein 28-Jähriger in seiner Wohnung und im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses randalierte. Laut Polizei bedrohte er einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und später auch die Beamten mit einem Messer. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht. Bei dem 24-Jährigen stand die Begutachtung vom sozialpsychiatrischen Dienst zunächst noch aus.