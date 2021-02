Bremen

Motschmann verzichtet auf Bundestagskandidatur

08.02.2021, 17:47 Uhr | dpa

Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann hat ihre Kandidatur für die nächste Legislaturperiode zurückgezogen. Dies habe sie ihm am Montag in einem Brief mitgeteilt, teilte Bremens CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder mit. Sie habe ihren Schritt damit begründet, dass eine Kampfkandidatur zwischen ihr und dem Bremer CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp zu Streit in der CDU führen könnte.

"Diese Belastungsprobe möchte sie der CDU Bremen ersparen. Das Wohl der Partei ist ihr wichtiger als die Fortsetzung ihrer Karriere im Bundestag", sagte Meyer-Heder. Er habe großen Respekt vor dieser Entscheidung. Motschmann (68) habe seit 30 Jahren viele verschiedene Positionen in der Bremer CDU bekleidet und sei allein 22 Jahre stellvertretende Landesvorsitzende gewesen. Seit 2013 sitzt sie im Bundestag. Der CDU-Landesvorstand hatte Röwekamp im Dezember bei der Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl für Listenplatz eins vorgeschlagen.